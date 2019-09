Cristiano Ronaldo, die het afgelopen jaar voor de rechter werd gesleept omdat hij werd beschuldigd van verkrachting, zegt dat hij dit nieuws probeerde te verbergen voor zijn oudere kinderen. De 34-jarige voetballer schaamde zich tegenover hen.

"Ik kan me herinneren dat ik thuis televisie keek met mijn vriendin en dat ze het op het nieuws over me hadden", vertelt Ronaldo in gesprek met Piers Morgan in de talkshow Good Morning Britain.

"Ik hoorde dat mijn kinderen naar beneden kwamen en ik zette gelijk een andere zender op, omdat ik me zo schaamde. Ik wilde niet dat Cristiano jr. hoorde dat er negatief over zijn vader werd gesproken."

De voetballer vertelt in het interview ook over zijn relatie met zijn vriendin Georgina Rodriguez. "Ze maakt deel uit van mij, ik heb veel steun aan haar gehad. Ik hou van haar. Ik heb mijn hart voor haar geopend, en zij het hare voor mij. Ze is de grootste liefde van mijn leven."

Ronaldo heeft sinds drie jaar een relatie met de Spaanse Rodriguez, met wie hij in november 2017 een dochter kreeg. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar kreeg eerder een tweeling (inmiddels twee jaar), die naar verluidt verwekt werd bij een Amerikaanse draagmoeder. Ook is hij de vader van de negenjarige Cristiano jr., die eveneens via een draagmoeder verwekt zou zijn.

Zaak niet doorgezet door aanklager

De zaak werd in juli door de aanklager in Las Vegas niet verder doorgezet. Volgens het openbaar ministerie kon niet onomstotelijk worden bewezen dat er sprake was van verkrachting, vooral omdat de feiten zich bijna tien jaar geleden zouden hebben afgespeeld. Technisch gezien is hij daardoor nooit onschuldig bevonden.

De uitspraak zorgde voor veel opluchting bij de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, die tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld had kunnen worden. "Ik voel me niet op mijn gemak om hierover te praten, maar ik ben onschuldig bevonden en dat maakt me trots. Ook al was het heel zwaar."

De Amerikaanse aanklager Kathryn Mayorga deed destijds een dag later al aangifte bij de lokale politie, maar weigerde de naam van de Portugees daarbij te noemen. De zaak werd daarop gesloten.

Negen jaar later werd een nieuw onderzoek gestart, maar ook dat leidde niet tot een aanklacht. Er loopt wel nog een civiele strafzaak tegen Ronaldo, maar die kan hoogstens tot een geldboete leiden.