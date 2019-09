Tino Martin, die onlangs zijn villa in Vinkeveen betrok na een verbouwing van een half jaar, is slachtoffer geworden van een inbraak. De volkszanger verhuisde eerder dan gepland naar de woning nadat hij en zijn vriendin Kimberley Kruiter hun relatie verbroken.

Op het moment van de inbraak was de 35-jarige Martin niet thuis vanwege een optreden. "Ik heb een uitgebreid alarmsysteem. Als er thuis wat gebeurt, krijg ik daar gelijk een melding van op mijn telefoon", vertelt de zanger aan De Telegraaf.

De inbrekers hebben vervolgens een lege kluis meegenomen. "Ze wisten precies waar de kluis stond. De inbrekers zijn waarschijnlijk gestoord, want de kluis is teruggevonden in de sloot achter het huis. Natuurlijk is dit nooit leuk om mee te maken."

De zanger, die eigenlijk Eduard Martinus Kattenberg heet, brak door met de single Jij liet me vallen. Later scoorde hij ook met nummers als Later als ik groter ben en Laat me leven, een duet met Gerard Joling. Hij scoorde dit jaar een hit in de Nederlandse Top 40 met het lied Zij weet het.