Rod Stewart is in remissie na drie jaar onder behandeling te zijn geweest voor prostaatkanker. Zijn ziekte en huidige toestand onthulde de zanger zaterdag in het Engelse Surrey tijdens een toespraak op een benefietavond waar geld werd opgehaald voor de behandeling van prostaatkanker, meldt Sky News.

De 74-jarige Stewart vertelt sinds juli in remissie te zijn, nadat in februari 2016 prostaatkanker werd geconstateerd tijdens een routineonderzoek.

"Niemand wist dit, maar ik vind het nu tijd om het aan iedereen te vertellen", aldus de vader van acht kinderen tegen de aanwezigen. "Ik ben buiten gevaar omdat ik er vroeg bij was. Mannen, jullie moeten echt naar de dokter."

Stewart heeft meer dan honderd miljoen platen verkocht. De zanger had in 1978 een wereldwijde nummer één-hit met Do Ya Think I'm Sexy? Alle rechten van dat nummer had hij geschonken aan het kinderfonds van Unicef.

In 2016 werd Stewart door de Britse prins William geridderd tot Sir Rod voor zijn bijdrage aan de Britse popmuziek.