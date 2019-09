Nikkie Plessen (34) plaatst dagelijks meerdere berichten op Instagram waarop haar volgers regelmatig een reactie plaatsen dat ze er altijd zo mooi uitziet. De presentatrice zegt echter nooit langer dan een paar minuten uit te trekken voor een foto op Instagram.

"Ik kom aan op kantoor, ga in de schaduw staan, een van de meiden maakt een foto, filtertje erover, klaar is Kees", aldus Plessen in gesprek met LINDA.Loves.

In haar berichten staat vaak de kleding van haar eigen modemerk centraal. Dat haar huis vol ligt met de collecties is weleens ingewikkeld, zeker omdat haar echtgenoot Ruben Bontekoe het soms "een dingetje" vindt.

"Er komt zoveel kleding van mijn eigen merk hier binnen dat ik zelf ook weleens denk: waar laat ik het allemaal? Andersom erger ik me aan zijn (Bontekoes, red.) snoeren, maar omdat ik al twee kasten in de woonkamer heb ingepikt voor mijn hakken en laarzen, kan ik daar niet te veel over klagen", aldus Plessen.