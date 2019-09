Hailey Bieber heeft zich lange tijd onzeker gevoeld als model. Ze vergeleek zichzelf met vriendinnen als Kendall Jenner en Bella en Gigi Hadid.

"Zij zijn allemaal lang en lopen over elke catwalk", vertelt Bieber, die met haar lengte van 1,71 meter kleiner is dan de meeste modellen, in de Australische editie van Vogue.

"Een tijdje vroeg ik me af of ik wel een modellencarrière van de grond kon krijgen als ik geen catwalks kon lopen", aldus het 22-jarige model. "Dat heb ik nu niet meer. Er zijn zoveel mensen, zoals castingdirectors, die zeiden: 'We denken niet dat ze een echt model is'."

Op een gegeven moment vond Bieber, die een jaar geleden trouwde met Justin Bieber en daarvoor Hailey Baldwin heette, haar weg in de modellenwereld.

"Ik zie er niet klein uit op foto's en ik heb bewezen dat je ook een carrière kunt opbouwen zonder over de catwalk te lopen", zegt ze. "Ik ben meer de commerciële kant op gegaan en daar ben ik trots op. Ik heb grote Amerikaanse campagnes gedaan en een hoop andere shows waar ik erg van heb genoten. Ik voel dat dit de juiste weg voor mij is."