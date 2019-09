James Corden (41) zegt helemaal klaar te zijn met fat-shaming. De talkshowpresentator bracht dit vrijdag onder de aandacht in zijn programmaThe Late Late Show.

Mede-talkshowpresentator Bill Maher riep een week eerder op dat fat-shaming niet zou moeten verdwijnen, maar juist een comeback zou moeten maken. Door fat-shaming zouden mensen volgens Maher met hun neus op de feiten gedrukt worden en het aantal dikke mensen afnemen.

Volgens Corden, die zijn hele leven al verschillende soorten diëten probeerde, werkt fat-shaming averechts. "Er is een veelvoorkomende en beledigende misvatting dat dikke mensen dom en lui zijn. Dat zijn we niet. We snappen het, we weten het. We weten dat overgewicht niet goed voor ons is. Ik heb mijn hele leven geworsteld om mijn gewicht te beheersen" zei hij.

'Als pesten mensen zou doen afvallen, had ik nu een sixpack'

"Laten we eerlijk zijn, fat-shaming is gewoon pesten en pesten maakt het probleem alleen maar erger", vervolgde de presentator. "Als het spotten met dikke mensen hen deed afvallen, zouden er geen dikke mensen op school zijn en zou ik nu een sixpack hebben."

Corden zei verder dat wanneer mensen zich schamen voor hun gewicht dit alleen leidt tot depressie, angst en zelfdestructief gedrag, zoals te veel eten.

Corden gaf fat-shamers en in het bijzonder zijn collega Maher nog een laatste advies: "Terwijl je mensen aanmoedigt om na te denken over wat er in hun mond gaat, denk voortaan een beetje beter na over wat er uit jouw mond komt."