Kylie Jenner was eigenlijk helemaal niet van plan om 'ja' te zeggen tegen een shoot voor Playboy, maar veranderde van mening toen ze hoorde dat haar vriend Travis Scott er ook bij betrokken was.

"Toen jij het hele idee aan me uitlegde, dat jij verantwoordelijk zou zijn voor de cover en de creatieve kant van het proces en dat jij de foto's zou uitzoeken, vond ik het perfect klinken", vertelt Jenner in Playboy aan Scott over de totstandkoming van de shoot.

Het interview staat nog niet online, maar People plaatste alvast een voorproefje. "Ik heb vertrouwen in jou en je visie", aldus de 22-jarige Jenner.

De realityster is vol lof over haar vriend, met wie ze begin vorig jaar een dochter kreeg. "Jij herinnert me eraan dat het moederschap en seksualiteit naast elkaar kunnen bestaan. Dat je je eigen seksualiteit omarmt, betekent niet dat je geen goede moeder kunt zijn."

'We hebben dezelfde doelen en passies in het leven'

De twee hebben volgens Jenner moeilijke tijden gekend, maar dat heeft hun relatie alleen maar versterkt. "We denken hetzelfde en hebben dezelfde doelen en passies in het leven. We hebben een goede chemie, maar hebben ook veel lol samen."

Jenner deelde eerder deze week al een foto van de shoot, waarop zij naakt te zien is. De 28-jarige Scott staat ook op de foto, maar heeft een spijkerbroek aan. De Playboy met de foto's van Jenner is vanaf 17 september te koop.