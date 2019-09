Martien Meiland is een bad boy, André Hazes bevestigt dat het mis is en Frits Wester bezorgt RTL allerlei problemen. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Dat een glaasje wijn niet al je problemen oplost, hebben we deze week door Martien Meiland geleerd. Heerlijk, dat 'wijnen, wijnen, wijnen', maar als we verslavingsexperts moeten geloven, is de manier waarop het in Chateau Meiland gebeurt hartstikke kwalijk.

RTL Boulevard ging een paar maanden geleden nog gezellig meewijnen, maar nu de familie een paar keer geen commentaar wilde leveren bij het programma is het tij gekeerd en werd een item gemaakt over de gevaren van zoveel glazen alcohol in de avondprogrammering.

Iedere week kijken bijna een miljoen mensen hoe Martien, Erica, Maxime en nu nog Caroline een flesje wijn openen en in no time naar binnen klokken. De meeste mensen vinden de slogan 'wijnen, wijnen, wijnen' een hilarische manier om het weekend te openen, maar woordvoerders van Jellinek en STAP vinden het maar gevaarlijk.

"Het is potentieel verslavend, het is kankerverwekkend, dus je moet daar heel verstandig mee omgaan. Zoals dat in deze serie gebeurt is dat volstrekt onverstandig en riskant", aldus een woordvoerder van STAP. Ook Jellinek waarschuwt dat een glas wijn om 11.30 uur 's middags geen best idee is en moedigt aan tot een boycot van het goedje.

"Ik denk dat je Chateau Meiland nog steeds heel goed kan maken zonder dat het constant over wijn gaat", voegde de Jellinek-mevrouw er aan toe.

Niet gevreesd: een woordvoerder van Talpa heeft al laten weten dat Martien en consorten gewoon gezellig door mogen wijnen. "Dit valt wat ons betreft allemaal onder de categorie verantwoorde consumptie en heeft niets te maken met excessief alcoholgebruik of het aanzetten daartoe."

En hoe nu dan verder?

Wekenlang hebben we geruchten over André Hazes en zijn Monique gelezen. Het was uit, ze gingen zich verloven, André had een ander en toen waren ze weer met zijn allen op vakantie. Het bleef gissen naar hoe het nu daadwerkelijk zat, want naast wat vage berichten op sociale media, zei geen van beiden iets over de status van hun relatie.

Na verhalen in de roddelbladen over affaires met Nikkie Plessen en de dochter van Mario Been besloot André in het programma van Beau van Erven Dorens toch eens te reageren op alle verhalen.

"Ik praat er het liefst niet over, omdat het iets is tussen ons, en we zijn niemand een antwoord verschuldigd. We houden heel veel van elkaar, misschien wel te veel, waardoor we elkaar soms ook zat zijn", aldus de 25-jarige zanger.

André en Monique wonen niet langer samen, omdat de zanger naar eigen zeggen "niet de makkelijkste is" en het dan soms beter is om even apart te wonen. "Dan is het ook beter om even uit elkaar te leven. Ik ben nu ook even weg thuis."

Op de vele geruchten over eventuele relaties met andere vrouwen zei André in de uitzending niks, Monique is al enkele weken stil op sociale media en zo blijven er toch een hele hoop vraagtekens over. André en Monique houden in ieder geval goed contact en de relatie is nog niet officieel voorbij, of het goedkomt is een tweede.

Te moe/te dronken

Niet alleen Martien Meiland kwam deze week in de problemen door zijn voorliefde voor alcoholische versnaperingen, ook Frits Wester was het gesprek van de dag. Op Twitter werd uitgebreid gesproken over het optreden van de politiek verslaggever in de uitzending van zondagavond. De reden? Het leek wel alsof Frits een glaasje te veel op had.

Frits maakte snel duidelijk dat dit absoluut niet het geval was: hij had de uitzending op weinig slaap en na een chaotische dag moeten opnemen, waardoor het niet ging zoals we van hem gewend zijn. AD wist het echter zeker: Frits kampt met een alcoholprobleem en wil dat niet toegeven.

Bronnen bij RTL zouden al jarenlang vol angst toekijken hoe Frits het ene glaasje na het andere naar binnen tikt en in de uitzendingen werd al eens eerder opgemerkt dat de politiek verslaggever niet helemaal lekker uit zijn woorden leek te komen.

De adjunct-hoofdredacteur van het nieuwsplatform hielp de zaak niet verder door tegen de krant te zeggen dat hij zich zorgen maakt over Frits. "Want dit was niet goed. En de vorige keer ook niet. Ik wil weten wat er aan de hand is."

Ondertussen is Frits alweer een tijdje niet op televisie geweest, omdat hij een rustpauze neemt. Of en wanneer hij weer terugkeert, is echter niet duidelijk.