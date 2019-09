André Hazes woont niet meer samen met Monique Westenberg. Er gingen al langer geruchten dat het niet goed gaat tussen de twee. De zanger bevestigt donderdag in de talkshow Beau dat ze hebben besloten wat afstand te nemen.

"Ik praat er het liefst niet over, omdat het iets is tussen ons, en we zijn niemand een antwoord verschuldigd", zegt Hazes in gesprek met Beau van Erven Dorens. "We houden heel veel van elkaar, misschien wel te veel, waardoor we elkaar soms ook zat zijn", legt hij uit.

Hazes beaamt dat hij "niet de makkelijkste" is om mee te leven en zegt dat het soms beter is om afstand te nemen. "Dan is het ook beter om even uit elkaar te leven. Ik ben nu ook even weg thuis." Dit betekent echter niet dat Hazes en Westenberg geen contact met elkaar hebben. "We hebben ongelofelijk veel respect voor elkaar en hebben elke dag contact."

De zanger zegt dat zijn relatie niet officieel voorbij is, maar dat hij ook niet durft te zeggen of het nog goedkomt. Hij noemt zijn drukke carrière als een van de redenen voor zijn relatieproblemen. "Ik focus op werk en ik weet dat ik daar goed in ben, maar daardoor vergeet ik thuis af en toe wel. Die schuld neem ik ook volledig op mij."

De 25-jarige Hazes heeft sinds 2014 een relatie met de 41-jarige Westenberg. In 2016 kregen ze zoontje Dré.