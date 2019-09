Zangeres Adele heeft een echtscheiding aangevraagd. In april maakte een woordvoerder van de zangeres al bekend dat haar huwelijk met Simon Konecki voorbij is. TMZ meldt nu dat de aanvraag is ingediend.

De twee maakten in april bekend uit elkaar te gaan, maar wel samen voor hun in 2012 geboren zoon Angelo te blijven zorgen. Adele en Konecki trouwden in het geheim. De zangeres vertelde in 2017 dat ze het jawoord had gegeven.

Adele kondigde in 2017 ook aan dat ze niet weet of ze ooit nog gaat toeren. Wel heeft de zangeres via sociale media bevestigd dat ze in de studio werkt aan nieuwe muziek.