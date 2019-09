Rond de geboorte van Waylons eerste kind weerhield het waarmaken van zijn dromen en wensen de zanger van het plegen van zelfmoord, onthult hij in de donderdag uitgezonden aflevering van Chantal's Pyjama Party.

"Ik weet zelf dondersgoed dat ik het toen niet goed gedaan heb", bekent de 39-jarige singer-songwriter in gesprek met Chantal Janzen. "Ik ging natuurlijk helemaal los, als we het hebben over mijn wilde haren. Ik had nog zo veel dromen en wensen in het leven en die moest ik gaan opzoeken en waarmaken. Want het klinkt heftig om te zeggen, maar ik denk dat ik er anders niet meer was geweest. Anders had ik zelfmoord gepleegd, als ik niet de persoon had kunnen worden die ik altijd in mijn hoofd had", aldus de zanger in het RTL 4-televisieprogramma.

Willem Bijkerk, zoals Waylon echt heet, onthulde in 2018 dat hij op een niet nader genoemd moment na een overdosis in het ziekenhuis was beland.

De voormalige Eurovisie Songfestival-deelnemer kreeg zijn inmiddels 17-jarige zoon toen hij zelf 22 jaar oud was. In november 2018 kregen hij en zijn vriendin Bibi Breijman hun dochter Teddy.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.