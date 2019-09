Vin Diesel herdenkt donderdag in een uitgebreide post op Instagram wat de 46e verjaardag van zijn Fast & Furious-collega Paul Walker had moeten zijn.

"Normaal zou ik op deze dag plannen smeden om je met een verjaardagstaart voor schut te zetten", schrijft de 52-jarige acteur over zijn in 2013 op veertigjarige leeftijd bij een auto-ongeluk omgekomen collega-acteur en vriend Walker. "In plaats daarvan ben ik dankbaar dat ik jou mijn broer mocht noemen."

"De tranen gaan nooit weg maar ze veranderen. Van tranen van verdriet naar tranen van waardigheid", gaat Diesel verder.

Walker overleed tijdens de productie van het zevende deel van de filmreeks Fast & Furious, waarin hij en Diesel de hoofdrollen vertolkten.

Walker begon zijn carrière op tweejarige leeftijd in een commercial voor Pampers-luiers en speelde in meer dan dertig films. Hij liet zijn vijftienjarige dochter Meadow achter. Diesel is haar peetvader.