Demi Moore (56) beleefde haar relatie met de vijftien jaar jongere Ashton Kutcher, met wie ze samen was tussen 2003 en 2011, als een soort tweede jeugd.

In haar boek Inside Out, dat later deze maand verschijnt, beschrijft Moore de relatie als een do-over. "Alsof ik terug in de tijd kon gaan en meemaakte hoe het eigenlijk is om jong te zijn", citeert The New York Times uit de memoires van de actrice.

Moore had een bewogen jeugd. Zo moest ze zorgen voor haar moeder, die meerdere zelfmoordpogingen deed, en kwam ze al op jonge leeftijd in aanraking met de showbusiness. De actrice trouwde in 1987 met Bruce Willis, met wie ze drie dochters kreeg, maar dat huwelijk hield geen stand.

In 2003 kreeg ze een relatie met Kutcher, van wie ze ook zwanger raakte. Na een zwangerschap van een half jaar verloor ze echter haar kind. De actrice probeerde opnieuw zwanger te raken, maar dronk te veel en raakte verslaafd aan de pijnstiller Vicodin nadat ze erachter was gekomen dat Kutcher haar bedroog, aldus The New York Times.

Uiteindelijk ging Moore in therapie en stopte ze met drinken. Met haar memoires wil ze alles van zichzelf laten zien aan de buitenwereld. "Het is spannend, maar ik voel me ook kwetsbaar. Ik doe mezelf niet beter voor dan ik ben."