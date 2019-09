Imanuelle Grives mag de uitspraak van de drugszaak in Antwerpen in vrijheid afwachten. De actrice deed daar donderdag een verzoek voor, zo bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

Daartoe moet ze een borgsom betalen van 5.000 euro, meldt de woordvoerder. Zodra dit gebeurd is, mag ze ook weer terug naar Nederland. Grives diende het verzoekschrift in via haar nieuwe advocaat.

Vorige week werd bekend dat de inleidende zitting in haar zaak plaatsvindt op 19 september. Inhoudelijk wordt de zaak dan nog niet behandeld, wel wordt de agenda van de zaak vastgelegd. Grives hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.

Actrice had grote hoeveelheid drugs bij zich

Grives kreeg op 16 augustus te horen dat ze langer in voorlopige hechtenis moest blijven. Het onderzoek naar Grives is afgerond en overgedragen aan de correctionele rechtbank van Antwerpen. Het is nog niet bekend wanneer het proces zal plaatsvinden.

De actrice werd in juli betrapt met meer dan honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, een kleine 10 gram ketamine en enkele hoeveelheden MDMA en amfetamine. Ook in de Airbnb-woning die de actrice had gehuurd, zijn drugs aangetroffen.

Naast Grives zullen twee Amerikaanse vrouwen terechtstaan. Verschillende media meldden dat de twee Amerikaanse vrouwen vriendinnen van Grives zijn.