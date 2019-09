Jamie Spears, de vader van Britney Spears, houdt volgens ingewijden nog steeds toezicht op haar bezittingen. Eerder deze week werd bekend dat Spears wegens gezondheidsredenen tijdelijk van het toezicht over zijn 37-jarige dochter af wilde.

Volgens TMZ gaat dit alleen om het gezag over Britney Spears als persoon, wat onder meer inzicht in haar medische gegevens omvat.

Het geldt niet voor het curatorschap over de bezittingen en financiële zaken van de artieste. Dat heeft tot gevolg dat Jamie Spears alsnog controle heeft over haar rekeningen, zakendeals en andere aanverwante zaken.

Jamie Spears mag voorlopig niet in de buurt komen van zijn kleinkinderen Sean en Jayden, omdat hij Sean volgens Britneys ex Kevin Federline zou hebben mishandeld. Dit staat los van Jamie Spears' conservatorschap over zijn dochter.

Britney Spears onder toezicht na gedwongen opname

De zangeres staat onder toezicht sinds 2008, toen zij gedwongen werd opgenomen. Dit gebeurde nadat ze had geweigerd de voogdij over haar kinderen af te staan.

Jodi Montgomery is aangewezen om van 9 september tot 20 januari 2020 het gezag over de zangeres te voeren. Montgomery moet haar zorg en steun bieden. Dit houdt in dat zij contact met Spears' artsen heeft en haar medische gegevens kan inzien. Ook mag ze bezoekers en beveiligers weigeren.

Op 18 september is er een zitting over de status van het gezag van Montgomery.