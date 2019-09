Mike 'The Situation' Sorrentino mag donderdag na een verblijf van acht maanden de gevangenis verlaten, meldt onder meer Philly Voice. De realityster, die deel uitmaakt van de Jersey Shore-cast, meldde zich in januari bij een gevangenis in de staat New York om de straf die hij kreeg voor belastingontduiking uit te zitten.

Mike Sorrentino en zijn broer Marc Sorrentino werden in 2014 aangeklaagd voor belastingfraude. Ze zouden daardoor over een bedrag van bijna 9 miljoen dollar (8,17 miljoen euro) geen belasting hebben betaald.

De broer van de realityster werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

In de eerste aflevering van het derde seizoen van Jersey Shore: Family Vacation was te zien dat Sorrentino de gevangenis inging. Onlangs was in een andere aflevering te zien hoe twee andere castleden, Paul D. DelVecchio Jr. en Vinny Guadagnino, hem daar bezochten en daar stiekem opnames van maakten.