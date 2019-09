Renée Zellweger heeft ooit mensen over haar uiterlijk horen roddelen toen ze in de metro zat. De actrice vertelt in de uitzending van The Jess Cagle Show van het Amerikaanse radiostation SiriusXM dat dit haar erg gekwetst heeft.

De vijftigjarige actrice, onder meer bekend van de film Bridget Jones's Diary, herinnerde zich het "behoorlijk pijnlijke" moment dat ze vreemden negatief over haar uiterlijk hoorde praten.

Zellweger zat in de metro achter twee vrouwen en een man die een gesprek begonnen over Hollywoodactrices en "hoe dom ze zijn". Het drietal sprak vervolgens uitgebreid over Zellweger.

Ze zou plastische chirurgie hebben ondergaan en zo stom zijn om te denken dat niemand dat zou zien. "Ze lijkt niet meer op zichzelf", aldus een van de roddelaars.

'Maar je lijkt precies op jezelf!'

Zellweger was verbluft, maar moest de metro uit en stond op. Een van de roddelaars herkende de actrice direct en schrok. "Hij zei: 'Oh God, je bent het. Maar je lijkt precies op jezelf!' En ik zei: 'Ja, het is grappig hoe dat werkt, nietwaar?'"

Zellweger zegt geraakt te zijn door de opmerkingen die ze steeds naar haar hoofd geslingerd krijgt. Eerder zei ze het vervelend te vinden dat er in de filmwereld een sfeer hangt die plastischchirurgische ingrepen aanmoedigt.

Zellweger stapte na de Elle's Women in Hollywood Awards in 2014 uit de schijnwerpers, omdat er werd gespeculeerd dat ze plastische chirurgie had ondergaan.

Zellweger, die vanaf volgende maand als Judy Garland in de film Judy in de bioscoop te zien is, ontkent stellig dat ze onder het mes is geweest.