Prinses Irene heeft veel steun aan haar zussen na de dood van haar zus prinses Christina, die in augustus op 72-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van botkanker.

Prinses Irene vertelt in gesprek met het AD (€) dat ze nog steeds niet gewend is aan het idee dat haar zus er niet meer is. "Dat vraagt tijd."

De tachtigjarige prinses laat weten steun te krijgen van haar zussen, prinses Margriet en prinses Beatrix. "Ineens ben je met z'n drieën over. Het is heel wonderlijk dat je geen ouders meer hebt, bij wie je troost kan proberen te halen. Je bent ineens heel erg zusjes."

Volgens Irene is het hechte contact met haar zussen heel erg mooi, maar ook confronterend. "Er zijn nog maar twee mensen om mij heen die de geboorte van dat andere zusje hebben meegemaakt en alle andere dingen die in onze jeugd zijn gebeurd. Er is verder niemand die dat kent, die echt weet hoe het was. Dat is heel teer", aldus de prinses.

Irene was tot 1981 getrouwd met de in 2010 overleden Carlos Hugo van Bourbon-Parma. Ze kregen samen vier kinderen: Carlos, Margarita, Jaime en Carolina.