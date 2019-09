De eerste keer dat Hans Klok de Amerikaanse zangeres Beyoncé ontmoette, had de illusionist geen idee wie ze was. Hij zag haar aan voor een medewerker van het hotel waar hij op dat moment was.

Het personeel van het hotel Caeasars Palace in Las Vegas werkte jarenlang in Romeinse kledij. Klok liep destijds met Pamela Anderson in het pand rond toen Beyoncé zich voorstelde.

"Ze had precies zo'n outfit aan, waardoor ik dacht dat ze bij de bediening hoorde. Pamela kwam niet meer bij", aldus de vijftigjarige illusionist in gesprek met Veronica Magazine.

Klok werkt en woont momenteel weer in de Amerikaanse stad, maar doet zijn shows dit keer zonder Anderson als assistente. De illusionist heeft in zijn tijd in de Verenigde Staten al meerdere beroemdheden ontmoet, maar één iemand blijft op zijn bucketlist staan: Tina Turner.

"Zij is mijn grootste held. Ik heb zo veel sterren gezien, van de Spice Girls tot Madonna, maar Tina nooit. Iemand zei eens tegen me dat mijn shows op haar geïnspireerd zijn, en inderdaad, daar is geen woord aan gelogen."