Nicolette Kluijver is niet bang aangelegd, wat handig kan zijn, maar zo af en toe zou de presentatrice willen dat ze iets meer grenzen kende. Zeker aan het begin van haar carrière merkte ze vaak dat ze niet gehinderd wordt door angst, vertelt ze in Veronica Magazine.

"Bij Try Before You Die was ik constant bezig met grenzen opzoeken. Ik heb op tornado's gejaagd, met bountyhunters criminelen opgespoord, in een bobslee gezeten op de Olympische Spelen. Het gevoel dat ik daarvan kreeg, die kick was zó groot! Steeds als mensen zeiden: 'Stop even, Nic, dit wordt te gevaarlijk', wilde ik nog een tandje harder", aldus Kluijver.

De 34-jarige presentatrice haalt haar adrenaline uit andere dingen nu ze moeder van drie kinderen is; haar maatstaven zijn veranderd. "Ik haal mijn kick nu uit met z'n viertjes rondlopen in Sprookjeswonderland. Uit de band springen doe ik eigenlijk niet meer. Die wilde haren ben ik kwijt."

Als ze voor de opnames van Expeditie Robinson in de Filipijnen is, komt ze regelmatig vieze beestjes tegen in haar slaapkamer. Dit jaar zat er een kakkerlak op haar tandenborstel, maar ook daar reageerde ze niet angstig op. "Ik heb geen moeite met kakkerlakken, slangen, of wat dan ook. Ik denk weleens dat ik eigenlijk een soort halve vent ben, haha."