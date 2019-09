De Nederlander Arie Luyendyk jr., die in 2018 meedeed aan de Amerikaanse serie The Bachelor, en zijn vrouw Lauren Burnham hebben in Las Vegas hun trouwbeloftes voor de tweede keer uitgesproken. De echtgenote van de 37-jarige zoon van autocoureur Arie Luyendyk meldt dit woensdag op Instagram.

"Arie is zo leuk dat ik opnieuw met hem ben getrouwd!", schrijft de 28-jarige voormalige Bachelor-finaliste over haar man, die op zijn derde van Nederland naar de Verenigde Staten is verhuisd. "We maakten tijdens de voorbereidingen van ons eerste huwelijk altijd grapjes om ervandoor te gaan naar Vegas. Nu dachten we: waarom niet? Deze tweede ceremonie was het beste besluit dat we hadden kunnen nemen, want we zullen deze hilarische herinnering voor altijd bij ons dragen."

Het latere echtpaar Luyendyk maakte voor het eerst kennis tijdens de opnames voor The Bachelor in 2018. In de finale verkoos Luyendyk jr. een andere deelneemster boven Lauren, maar kreeg later spijt van zijn keuze. Het stel trouwde in januari 2019 op Hawaï en kreeg in mei 2019 dochter Alessi.

Volgens Luyendyks vrouw werd de tweede huwelijksceremonie geleid door Montell Jordan, bekend van de wereldhit This Is How We Do It.