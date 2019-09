Joaquin Phoenix heeft tijdens het in ontvangst nemen van een prijs bij het Toronto Film Festival zijn overleden broer River bedankt voor zijn succes, meldt CNN dinsdag.

"Toen ik vijftien of zestien was, kwam mijn broer River thuis met een videoband van de boksfilm Raging Bull. Die moest ik van hem gaan zien", vertelt de 44-jarige acteur na het in ontvangst nemen van de TIFF Tribute Actor Award. "De volgende dag maakte hij me wakker om opnieuw te kijken. Daarna zei hij tegen mij: 'Jij gaat weer acteren. Dit is wat jij moet gaan doen.' Ik ben hem veel dank verschuldigd, want het acteren heeft mij een geweldig leven gebracht."

Joaquin Phoenix werd drie keer genomineerd voor een Oscar, onder meer voor zijn hoofdrol in de film Walk The Line. Voor de soundtrack van die film ontving hij tevens een Grammy Award. De acteur spreekt bijna nooit over zijn privéleven of zijn oudere broer.

River Phoenix was een gevierd acteur

River Phoenix was een gevierd acteur in onder meer de film My Own Private Idaho. In 1993 overleed hij op 23-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne en cocaïne op de stoep naast een nachtclub in Hollywood.

De broers River en Joaquin Phoenix speelden in 1982 samen in de televisiebewerking van de film Seven Brides for Seven Brothers. Joaquin Phoenix was toen acht jaar oud.

Joaquin Phoenix speelt de hoofdrol in Joker. De film over de aartsvijand van Batman, die afgelopen zondag op het filmfestival van Venetië de hoofdprijs won, is vanaf oktober in Nederlandse bioscopen te zien.