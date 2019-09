Bill Skarsgård, bekend van zijn rol als horrorclown Pennywise in It Chapter Two, is elf maanden geleden vader geworden van een dochter. Dat vertelde de acteur in de Amerikaanse late night-show van Stephen Colbert.

Skarsgård (29) vertelt hoe de babykamer is ingericht: "Ik heb de afgelopen jaren flink wat It-merchandise bij elkaar gespaard. Dus haar kamer staat vol met schattige Pennywise-teddyberen."

"Je bent je dochter dus al aardig aan het voorbereiden. Maar laat haar toch maar nooit naar deze film kijken", grapte Colbert.