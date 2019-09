Sylvie Meis (41), die de vorige twee jaren het Semper Opera Ball in Dresden presenteerde, mag dit van de directeur van het gala niet meer doen. De Nederlandse presentatrice zou in februari een jurk (foto) hebben gedragen die te laag was uitgesneden, wat niet in de smaak viel bij het conservatieve publiek.

"We waren erg blij met Sylvie Meis als presentator", zegt Hans-Joachim Frey, directeur van het operagala, tegen Bild. "Maar dit jaar droeg ze een jurk die zo laag was uitgesneden, dat het te weinig verhullend was voor het conservatieve publiek. Er kwam veel kritiek op."

Daarnaast wil Frey ook regelmatig wisselen van presentator. Ook dit was een reden voor het kiezen van een nieuw gezicht voor het gala.

Roland Kaiser was naast Meis te zien als presentator en snapt deze kritiek niet. "Het is me niet bijgebleven dat ze zich te bloot kleedde", reageert hij. "Ze hadden van tevoren naar haar jurk kunnen kijken, het is oneerlijk om hier achteraf over te klagen."

Ook Meis heeft gereageerd op de kritiek op haar kleding: "Mijn jurk was wellicht diep uitgesneden, maar het zakte niet zo laag als het commentaar dat het invloed zou hebben gehad op mijn presentatie. De kritiek is nooit aan mij medegedeeld."