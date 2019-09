Komiek Steven Brunswijk was altijd op zoek naar een vrouw die voor hem kan zorgen. In zijn vrouw Ayla Guiaux heeft hij dat gevonden.

In gesprek met Beau Monde vertelt de voormalig Expeditie Robinson-deelnemer dat zij bij hun eerste date niets wilde weten van zijn traditionele kijk op een relatie en niet met hem verder wilde.

"Maar een paar jaar geleden kwamen we elkaar opnieuw tegen. Ik zei haar dat ik veel werkte en genoeg verdiende, maar dat ik nog steeds geen tijd had om voor mezelf te zorgen", aldus Brunswijk, die aan de interviewer vraagt of ze het ouderwets vindt.

"Ik ben gewoon eerlijk. Ik zoek een vrouw die me liefde geeft en bereid is 's ochtends mijn bammetjes te smeren en mijn kleren te strijken. We zijn nu vijf jaar samen, het werkt als een tierelier tussen ons", licht hij toe.

Het leven kent geen grenzen

De 35-jarige Brunswijk heeft met zijn vrouw een dochter en een zoon en daarnaast nog een dochter uit een eerder huwelijk. Zijn kinderen geeft hij mee dat het leven geen grenzen kent.

"Jij wil minister-president, lerares of politieagent worden? Op je weg ernaartoe zul je mensen tegenkomen die je tegenwerken, maar je kunt alles bereiken wat je wil. Ik heb het zelf ervaren. Riep als jochie dat ik volle theaterzalen wilde, dat ik mensen wilde laten lachen. 'Steven, zet het uit je hoofd, zo'n bestaan is voor weinig mensen weggelegd', zeiden mijn ouders. En zie mij nu."