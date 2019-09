Kylie Jenner heeft ruim 670.000 euro geschonken aan Nest of Love, een groep die de positie van vrouwen wil versterken. Dat zegt de 22-jarige mediapersoonlijkheid tijdens haar bezoek aan The Ellen DeGeneres Show.

Jenner was samen met haar moeder Kris Jenner te zien in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van de talkshow van DeGeneres. Ook de vrouwen van Nest of Love waren in de studio.

De Jenners vinden het werk van Nest of Love zo goed dat ze 750.000 dollar, omgerekend ruim 670.000 euro, beschikbaar stellen. Ook krijgen de vrouwen van Nest of Love een make-upset van Jenners nieuwe collectie.

Nest of Love strijdt voor de gelijkheid van alle vrouwen. De organisatie biedt programma's aan op het gebied van onder meer mentorschap, leiderschap en welzijn. "Jullie zijn allemaal geweldig", zei Kylie Jenner. Haar moeder viel haar dochter bij: "We bewonderen jullie enorm. Ik wel, in elk geval."

Het nieuws komt enkele maanden nadat de jongste Jenner als jongste miljardair werd opgenomen in de miljardairslijst van het zakentijdschrift Forbes, iets waar haar zussen vaak grappen over maken.