Armin van Buuren voelde zich in 2010 ondanks zijn succes de ongelukkigste man ter wereld. Inmiddels heeft hij dat van zich afgeschud, maar hij merkt dat het met veel collega's "helemaal niet zo goed" gaat. Dat zegt de producer en dj maandagavond in Jinek.

De 42-jarige Van Buuren ging dit jaar voor het eerst in tijden twee weken echt op vakantie. "Dat was een bevrijding. Want we zijn als dj's natuurlijk allemaal knettergek. De werkdruk en de onderlinge competitie hakken er flink in."

Sociale media hebben lange tijd veel effect gehad op Van Buuren, die het commentaar daar lastig naast zich neer kon leggen. "Ik was heel erg onzeker. Ik kon er niet meer tegen als ook maar één fan kritiek uitte. Dan was ik de rest van de avond van slag. Sinds This Is What It Feels Like (uit 2013, red.) ben ik daarvanaf."

Ook de dood van vakgenoot Avicii, die vorig jaar op 28-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte, sloeg volgens Van Buuren in als een bom. Ook bij hem persoonlijk. "Ik wil niet te negatief zijn, want het leven dat ik leid is natuurlijk waanzinnig. Daar ben ik ook dankbaar voor. Maar er zitten ook schaduwkanten aan, dat begin ik steeds meer te zien."

De Nederlandse producer en dj wil met een groep vakgenoten bij elkaar komen om eens te praten over de psychische problemen die veel van hen hebben door drukke schema's en constant weg van huis te zijn. "Iedereen doet stoer tegen elkaar, maar dan hoor je toch dat de één bij een coach loopt en de ander bij een psycholoog."