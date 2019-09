Little Mix-bandlid Jesy Nelson heeft in 2013 geprobeerd zich met pillen van het leven te beroven, onthult ze in gesprek met de BBC.

In de BBC-Documentaire Jesy Nelson: 'Odd One Out' vertelt de zangeres van de meidenband dat de online opmerkingen over haar uiterlijk ertoe hebben geleid dat ze in 2013 dood wilde.

De pesterijen begonnen volgens Nelson in 2011, een paar uur nadat ze met Little Mix de Britse versie van X Factor had gewonnen. "Het eerste bericht in mijn inbox op Facebook was van een man die zei: 'Je bent het lelijkste dat ik in mijn leven heb gezien. Je verdient het niet om in deze meidenband te zitten. Je verdient het om dood te gaan.'"

Zangeres was 'ernstig depressief'

Voorafgaand aan het gastoptreden van Little Mix in X Factor, in 2013, verloor Nelson gewicht in de hoop op positieve reacties op haar uiterlijk. De pesterijen gingen echter door.

"Ik dacht toen: ik kan het dunste meisje op aarde zijn, maar dit zal nooit ophouden", herinnert de 28-jarige zangeres zich. "Dat was het moment waarop ik ernstig depressief raakte."

Little Mix is in Nederland vooral bekend van het nummer Black Magic. Op 25 september geeft de groep een optreden in de Ziggo Dome. Op 12 september is Jesy Nelson: 'Odd One Out' te zien op BBC1.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.