Ariana Grande wil dat de gearresteerde drugsdealer, die door de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) verdacht wordt van het leveren van vervuilde drugs aan de later aan een overdosis overleden rapper Mac Miller, achter tralies verdwijnt, schrijft TMZ maandag op basis van bronnen.

De arrestatie zou Grande in ieder geval het gevoel hebben gegeven dingen af te kunnen sluiten rond de dood van haar ex. Een veroordeling zou dat gevoel versterken.

De bronnen zeggen dat de zangeres "iedereen die iets te maken heeft met de dood van haar ex-vriend" het liefst achter slot en grendel ziet verdwijnen.

De 23-jarige Cameron James Pettit zou met opzet drugs aan Miller hebben verkocht die, zonder dat de rapper dit wist, fentanyl bevatte. De stof leidde in combinatie met cocaïne en alcohol uiteindelijk tot het overlijden van Miller. De verkoop zou twee dagen voor de dood van de rapper hebben plaatsgevonden.

Kort na Millers overlijden zou Pettit een berichtje aan een vriend hebben gestuurd waarin hij schreef: "De kans is groot dat ik doodga in de cel."

TMZ schrijft dat er vermoedelijk een officiële aanklacht zal volgen tegen de drugsdealer die neerkomt op dood door drugshandel. Daarvoor verzamelt de DEA op dit meer bewijs. Pettit zit vast zonder borgtocht.

Rapper had al langer problemen met drank en drugs

Miller, die 26 jaar oud is geworden, werd op 7 september 2018 gevonden in zijn huis in San Fernando Valley in Californië. Op dat moment was hij al overleden.

De rapper had al langere tijd problemen met drank en drugs. De problemen zouden erger zijn geworden nadat hij zijn relatie met Grande in mei zag stranden. Zo vernielde de rapper zijn auto toen hij met het voertuig tegen een verkeerspaal botste. Hij vluchtte, maar werd vervolgens thuis aangehouden en bleek twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.

Grande deelde kort na het ongeluk een bericht waarin ze liet weten zich zorgen te maken om haar ex. Het stel was twee jaar samen. Millers drank- en drugsgebruik waren volgens de zangeres de reden voor het beëindigen van de relatie.