Eva Longoria heeft het in een brief aan de rechter opgenomen voor haar Desperate Housewives-collega Felicity Huffman. Huffman wordt vervolgd voor het frauderen met een toelatingsexamen van haar dochter. In de brief stelt Longoria dat de actrice de enige was die het voor haar opnam op de set van Desperate Housewives, melden Amerikaanse media.

Longoria blikt in de zogeheten 'character letter', bedoeld om de rechter een positiever beeld te geven van de verdachte, terug op haar tijd op de set van Desperate Housewives. Ze schrijft dat Huffman haar meteen op haar gemak probeerde te stellen, omdat werken op een set nieuw voor haar was. Daarnaast deelt ze dat Huffman de enige op de set was die voor haar opkwam toen ze werd gepest door een collega.

"Ik zag er elke dag tegenop om met deze collega te moeten werken. Het was een marteling totdat Felicity tegen de pester zei dat het genoeg was geweest en het stopte. Felicity voelde dat ik in angst leefde, zonder dat ik me er ooit over had uitgesproken", herinnert Longoria.

'Felicity Huffman heeft mij altijd als een gelijke gezien'

Daarnaast hielp Huffman Longoria bij onderhandelingen over haar salaris. De actrice kreeg namelijk minder betaald dan haar collega's doordat ze minder acteerervaring had. "De rest van de cast vond dat niet leuk, maar Felicity bleef zeggen dat het oneerlijk was dat ik minder verdiende, omdat het succes van de show afhankelijk was van ons allemaal."

Longoria stelt dat de onderhandelingen en ruzies weken duurden, maar dat Huffman zich niet van de wijs liet brengen. "Felicity hield voet bij stuk en overtuigde iedereen dat dit de enige juiste oplossing was." De actrice benadrukt dat het haar niet om het geld ging. "Het ging erom dat ik werd gezien als een gelijke. Zo heeft Felicity mij altijd gezien."

Huffman betaalde iemand om te frauderen met toelatingsexamen

Huffman heeft toegegeven schuldig te zijn aan het betalen van 15.000 dollar (zo'n 13.600 euro) aan iemand die fouten moest aanpassen in het toelatingsexamen van haar dochter, in de hoop dat ze in aanmerking zou komen voor een prestigieuze universiteit.

Er is vier maanden celstraf geëist tegen de actrice, die later deze maand haar straf te horen krijgt.