Tijdens de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Dancing With The Stars, gepresenteerd door Chantal Janzen, ontstond ophef op Twitter door activiteit op het account van Wendy van Dijk. Van Dijk reageerde met een 'like' op meerdere negatieve berichten over de presentatie en het uiterlijk van Janzen. Volgens een woordvoerder van Talpa is dit het werk van een hacker.

Via het account van Van Dijk werden berichten voorzien van een 'like' waarin Janzen werd beticht van het gebruik van botox. Ook werd haar presentatie van het programma 'vreselijk' genoemd.

Volgens Talpa kwam Van Dijk er snel achter dat er iemand anders actief was onder haar naam. "Ik was verbijsterd, dit zou ik zelf natuurlijk nooit doen", reageert ze.

"Er is onmiddellijk actie ondernomen en alle wachtwoorden zijn zo snel mogelijk veranderd. Inmiddels is er contact geweest met Chantal om haar te laten weten hoe dit is gelopen. Wendy betreurt het ten zeerste dat de indruk ontstaan zou kunnen zijn dat zij dit soort haatberichten zou liken", aldus Talpa.

Dancing With The Stars keerde zaterdagavond na tien jaar afwezigheid terug bij RTL. Van Dijk is momenteel werkzaam bij concurrent SBS. De twee zenders concurreren op zaterdagavond met Dancing With The Stars en Ik hou van Holland, gepresenteerd door Linda de Mol.

Beide programma's moesten echter Beste Zangers voorlaten. Het muziekprogramma op NPO1 behaalde 1,19 miljoen kijkers, terwijl Ik hou van Holland daar net achter eindigde met 1,18 miljoen. Dancing With The stars trok 976.000 kijkers.