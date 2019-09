Het interesseerde Eric Corton, die jarenlang veelvuldig dronk, rookte en cocaïne gebruikte, vroeger niks of hij voor zijn dertigste dood zou gaan.

"Zelfs toen ik vader was, waren er momenten waarop ik dat had, dat zijn dingen waar ik met terugwerkende kracht erg van geschrokken ben. Hoe kan het dat je vader wordt en tegelijkertijd de wens blijft houden, al dan niet bewust, om jezelf te vernietigen?", vertelt Corton in gesprek met Trouw (€).

De presentator beschrijft een moment waarop hij bij -20 graden Celsius op het balkon stond te roken en ondertussen met een schuin oog in de gaten hield of zijn jonge dochter niet van de bank af rolde.

"Wat sta ik hier te doen?, dacht ik dan, maar ik deed het toch. En als ik de deur uit was, ging het los, vanuit een gedachte, en dat was een fabeltje waar ik op dat moment echt in geloofde, ik dacht: als ik nu omval, dan hebben ze in ieder geval een vader gehad die gelééfd heeft. Dát dacht ik."

'Ik was er als vader alleen op de leuke momenten'

Toen de Penoza-acteur jaren geleden stopte met het gebruiken van cocaïne, besefte hij achteraf hoe egoïstisch hij was geweest. "Ik was een leuke vader, omdat ik er was op de leuke momenten. De niet-leuke dingen, zwemles bijvoorbeeld, deed ik niet, dat liet ik over aan mijn geliefde."

Corton schaamt zich daar nu erg over, ook tegenover zijn vrouw. "We hebben hier later veel over gepraat en zijn er goed uitgekomen, maar dat zijn de dingen waar het 'm in zit."

Als geheelonthouder door het leven

Drie jaar geleden stopte de presentator ook met het drinken van alcohol, waardoor hij nu als geheelonthouder door het leven gaat.

"Weet je wat het is. Stoppen is uiteindelijk gewoon: stop-pen. Niet: even pauze houden, denken dat het goedkomt of een van de andere vierhonderd variaties op dat thema. Stoppen is: nooit meer beginnen. Dat is een rouwproces en een afscheid, een afscheid van een systeem", aldus Corton.