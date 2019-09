Zooey Deschanel en haar echtgenoot Jacob Pechenik gaan na een huwelijk van vier jaar uit elkaar, vertelt het echtpaar in een brief aan E! News.

"Na veel overleg en lang te hebben nagedacht, hebben we besloten dat we beter vrienden, zakenpartners en co-ouders kunnen zijn dan levenspartners. We blijven ons inzetten voor onze zaken, onze waarden en bovenal onze kinderen. Bij voorbaat dank voor het respecteren van onze privacy tijdens deze periode."

Deschanel en Pechenik trouwden in 2015, kort voordat hun dochter Elsie Otter werd geboren. In 2017 kregen ze zoon Charlie Wolf.

Als actrice is Deschanel onder meer bekend van de sf-comedy The Hitchhiker's Guide to the Galaxy , de romantische comedy (500) Days of Summer en de televisieserie New Girl. Pechenik is filmproducent en was onder meer betrokken bij het romantische drama Before Midnight, de tragicomedy The Skeleton Twins en de biopic Jobs.