Priyanka Chopra, die in december 2018 trouwde met Nick Jonas, heeft een sterke wens om moeder te worden. De 37-jarige actrice zou graag willen verhuizen voordat ze haar gezin gaat uitbreiden.

"Een huis kopen en een baby krijgen staan op mijn to-dolijstje", vertelt Chopra in gesprek met de Indiase Vogue.

Dat huis komt mogelijk te staan in Los Angeles. "Ik heb huizen in Mumbai en New York, dat qua bouw verticale steden zijn. LA is iets horizontaler."

Uiteindelijk maakt het de Indiase weinig uit waar ze woont. "Thuis is de plek waar ik me gelukkig voel, als ik maar de mensen van wie ik hou om me heen heb."

Op dit moment voelt de Baywatch-actrice zich heel gelukkig. "Ik ben lange tijd niet zo tevreden geweest, en ik vind het niet eng om dat toe te geven", zegt Chopra. Stress hoort hier voor haar niet bij. "Ik heb geen behoefte om rondjes te blijven rennen."

Chopra en Jonas trouwden in december. De meerdaagse bruiloft vond vier maanden na hun verloving van eind juli plaats.