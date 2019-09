Het Eurovisie Songfestival wordt 'geïnfluencet', de boeren zijn bekend en Dotan pakt handig door. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

We kunnen er niet meer omheen: influencers lijken nu echt alles te bepalen. Niet alleen wat we aanhebben, wat we eten of waar we naar luisteren, maar zelfs de inhoud van een van de belangrijkste evenementen in Nederland. Influencers denken namelijk mee over het Eurovisie Songfestival.

In mei 2020 staan zangers en zangeressen vanuit heel Europa op het podium van Rotterdam Ahoy om de opvolger van Duncan Laurence te worden en ervoor te zorgen dat het felbegeerde beeldje in 2021 in hun thuisland staat.

Omdat het evenement al ruim 39 jaar niet heeft plaatsgevonden in Nederland is het des te belangrijker om precies te laten zien waar ons land voor staat. Maar waar staan we dan precies voor? De NPO vroeg het honderd mensen - bekend en onbekend - en liet hen meedenken over hoe het festijn in Rotterdam er precies moet gaan uitzien.

Op die lijst, de 'Magic 100', staat onder anderen Anna Nooshin, die de influencers van Nederland representeert. Ook Emma Wortelboer, die op sociale media regelmatig het 'Songfestival-schreeuwmeisje' genoemd wordt, mocht meedenken.

Aan het creatieve concept voor het Songfestival wordt nu de laatste hand gelegd en dus zullen we binnenkort ook te horen krijgen wie de eer krijgt om het evenement te presenteren. Paul de Leeuw, die al jaren groot fan is, maar niet in de 'Magic 100' stond, weet het in ieder geval zeker: hij gaat het niet doen en zou ook niet gevraagd zijn als hij wel nog bij de NPO zat.

"De presentatoren van het Songfestival zijn over het algemeen niet zo oud. De enige die een beetje oud is, is de man die het allemaal onder controle houdt. Dat is meestal de anchorman van het journaal van dat land", aldus de 57-jarige presentator in de nieuwe talkshow van Beau van Erven Dorens.

Paul zou dolgraag iets willen doen, "maar - niet om lullig te doen - ik heb mijn tijd wel een beetje gehad."

Yvon terug tussen de koeien

Liefhebbers van het platteland en de liefde hebben eindelijk weer iets om naar uit te kijken: Boer zoekt Vrouw komt met een nieuw seizoen. Vorige week vonden we Yvon Jaspers terug tussen de koeien, gewassen en vooral de vrijgezelle boeren.

Negen heren en een dame stelde Yvon aan ons voor, van wie zes melkveehouders en vooral steeds meer boeren die niet meer fulltime op hun eigen velden rondlopen, maar er van alles naast moeten doen. Zo bleek boer Geert Jan ook een snackkar te hebben en boerin Annemiek prima te kunnen werken als model.

Op Twitter werden meteen al de voorkeuren uitgesproken. Omdat er uiteindelijk slechts vijf boeren worden gevolgd in het televisieprogramma, moeten we in spanning afwachten wie de meeste brieven krijgt. Als we sociale media mogen geloven, zijn de kansen voor Annemiek - als enige vrouw - wel duidelijk, maar ook boer Jan van de zorgboerderij wordt getipt.

Boer Frans viel eveneens in de smaak. Acht jaar geleden beëindigde hij zijn huwelijk toen hij eindelijk aan zijn omgeving durfde te vertellen dat hij op mannen valt. De melkveehouder werd meteen al vergeleken met Martien Meiland en heeft een favorietenrol bij de fans.

Uiteindelijk hebben vrijgezelle vrouwen en mannen nog een week de tijd om de mooiste woorden op papier te zetten en het hart van hun favoriete boer te winnen met een liefdesbrief. De fans moeten een stuk geduldiger zijn: pas in het voorjaar van 2020 zien we hoe alle dates verlopen zijn en hoe de boeren hun zoektocht naar de liefde voortzetten.

Dotan maakt er het beste van

Als alles verkeerd gaat en de wereld tegen je lijkt te zijn, is het verleidelijk om je op te sluiten in huis en je niks meer aan te trekken van alles om je heen. Verstandig is het echter niet, want daardoor verdwijnen de problemen niet. En als je dan weer naar buiten durft, komen ze alleen maar harder aan.

Maar wat als de wereld zich echt tegen je keert en iedereen waarmee je ooit gewerkt hebt ineens niks aardigs meer over je te zeggen heeft? Als iedereen waarmee je ooit contact hebt gehad ineens de handen van je aftrekt en net doet alsof je niet meer bestaat? Moet je dan nog naar buiten gaan of is het beter om te wachten tot de storm is gaan liggen?

Dotan koos voor de laatste optie. Ruim anderhalf jaar hoorden we helemaal niets meer van hem. Nadat de Volkskrant had geschreven over de trollen van Dotan, deed hij één keer zijn verhaal. Daarna leek de singer-songwriter van de aardbodem verdwenen te zijn. Niemand leek te weten hoe het met de Home-zanger ging en geen artiest sprak zich nog uit over samenwerkingen met hem.

Iemand die veelbelovend was en tientallen prijzen won, was ineens een paria. En dat hakte erin, zo vertelde hij deze week in Waar is De Mol? toen Johnny de Mol vroeg naar het verzonnen verhaal over een leukemiepatiënt die Dotan zou hebben ontmoet na een optreden.

"Als ik erover praat, krijg ik kippenvel van hoeveel schaamte ik er nog over voel", aldus de zanger, die benadrukte zichzelf niet zielig te vinden, maar wel "donkere momenten" te hebben beleefd. "Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld. Er waren echt momenten waarop ik dacht dat het voor mij niet meer hoefde."

Na een jaar hard aan zichzelf te hebben gewerkt, is de zanger nu weer terug. Opvallend, vond Eddy Zoëy, die tegenwoordig presentator is van RTL Boulevard. Hij en Ronald Molendijk legden een link tussen Dotan die ineens uit de kast kwam en het tekenen van een contract bij een platenmaatschappij die in handen zou zijn van John de Mol. Dat laatste werd echter keihard onderuitgehaald, toen bleek dat John al jaren niet meer de baas is van de platenmaatschappij.

Toch lijkt het handig: in dezelfde week dat mensen toch weer wat sympathie beginnen te voelen voor de zanger, komt de single Letting Go uit. En daar kunnen we heel wat zinnen in vinden die wijzen op de zware periode van de singer-songwriter. "Far from the world that I made. I keep running from the lies that would drive me insane. I was always holding on to the anger and pain. But I'm finally letting go." Of vrij vertaald: "Ver weg van de wereld die ik creëerde. Ik blijf wegrennen van de leugens die me tot waanzin dreven. Ik hield me vast aan woede en pijn, maar nu kan ik het loslaten."