Jeremy Renner is met zijn eigen fanapp gestopt nadat personen binnen de app er met zijn profiel vandoor gingen, meldt People.

"Het is slimme individuen gelukt om zich voor te doen als mij", aldus de 48-jarige tweemaal voor een Oscar genomineerde acteur in een verklaring binnen zijn app. "Wat een plek moest zijn voor mijn fans om met elkaar in contact te komen, is verworden tot iets wat ik verafschuw."

De Avengers: Endgame-acteur hoopt zijn fans terug te zien op Instagram, Twitter, YouTube and Facebook.

De Jeremy Renner Official-app is per direct niet meer te vinden in de Google Play Store en de App Store. Iedereen die de laatste negentig dagen een aankoop binnen de app heeft gedaan, krijgt zijn geld terug.