Het proces tegen R. Kelly in Chicago zal van start gaan in april 2020 en zal zo'n drie weken in beslag nemen, maken aanklagers woensdag bekend.

De zanger wordt aangeklaagd voor verschillende misdrijven waaronder het bezitten van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang.

Kelly's advocaten maakten bezwaar tegen de beslissing met als argument dat ze nooit genoeg tijd hebben om de zaak helemaal door te nemen voor die tijd. De zanger wordt namelijk ook aangeklaagd in New York, naast zaken die al lopen in Illinois en Minnesota. De rechter wees dit bezwaar af.

De zanger zal het proces voorlopig niet meer hoeven af te wachten in de isoleercel waar hij de afgelopen tijd in verbleef, want afgelopen dinsdag verhuisde hij naar een gewone cel, maakte zijn advocaat bekend.

De advocaat van R. Kelly had bij de rechter geklaagd over de eenzame opsluiting. Zo zou hij nauwelijks contact hebben met andere mensen, geen daglicht zien, geen toegang hebben tot media en uitgesloten worden van dagbesteding. Maar aanklagers in zijn zaak stellen dat Kelly juist op eigen verzoek in een afgesloten deel van de penitentiaire inrichting verbleef.

Kelly blijft stellig ontkennen de misdrijven waar hij van verdacht wordt gepleegd te hebben.