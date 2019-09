Catherine Keyl en haar vriend Peter hebben na dertien jaar hun relatie verbroken. De twee hadden een langeafstandsrelatie, omdat Peter in Zuid-Afrika woont.

"De laatste maanden begon Peter zich steeds onzekerder te voelen", schrijft de 72-jarige Keyl in haar column in De Telegraaf.

"Met lopen, met opstaan, met in de auto stappen. En op een regenachtige middag zei hij: 'Ik weet niet of ik het volgend jaar wel ga halen om naar Nederland te komen.'"

Haar vriend, die Keyl ontmoette tijdens een cruiseshipvakantie, kwam meestal zo'n zes maanden per jaar naar Nederland. "Ik begrijp dat het niet prettig is om zo'n grote reis te maken als je je wankel voelt. 'Ik voel me zwakker worden en dan wil ik dichter bij mijn kinderen en kleinkinderen zijn', zei hij op een andere middag."

Het zou als gevolg hebben dat Keyl en haar partner elkaar nog maar een paar weken per jaar zouden zien. "Ik vond dat we reëel moesten zijn. Een paar weken per jaar is geen relatie."

Keyl voelt zich verdrietig door de breuk, maar het heeft er wel toe geleid dat ze gezonder is gaan leven. "Ik heb besloten me er niet onder te laten krijgen. Ik heb mezelf veroordeeld tot twee keer in de week sportschool, elke dag een wandeling en geen drank."