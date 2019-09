Brad Pitt heeft anderhalf jaar van de alcohol moeten afkicken na zijn scheiding van Angelina Jolie. In gesprek met The New York Times vertelt de acteur dat hij sindsdien niet meer heeft gedronken.

De 55-jarige Pitt vertelt dat hij zich op zijn gemak voelde bij de Anonieme Alcoholisten, de steungroep die hij anderhalf jaar bezocht. De groep waarvan de acteur deel uitmaakte, bestond alleen uit mannen. "Al die mannen waren zo open en eerlijk, op een manier die ik nog nooit had meegemaakt", vertelt de Amerikaan.

Pitt vertelt dat geen van zijn groepsgenoten naar de roddelbladen is gestapt om het verhaal van de bekende acteur te verkopen. "Het was een veilige plek waar nauwelijks werd veroordeeld. Het voelde heel bevrijdend om een lelijke kant van jezelf te laten zien. Dat is heel waardevol", zegt hij.

Eerder was Pitt al open over zijn verstoorde relatie met alcohol en wiet. "Sinds ik van school ben, kan ik me geen dag herinneren dat ik niet aan het zuipen was of een joint rookte. Toen ik mijn gezin stichtte, stopte ik met alles, behalve met drank", vertelde Pitt in 2017 in een interview met GQ. "Ik dronk veel te veel. Het werd echt een probleem."

Jolie en Pitt trouwden in 2014 en gingen twee jaar later uit elkaar. De acteurs leerden elkaar al in 2005 kennen toen ze samen te zien waren in de film Mr. & Mrs. Smith. Pitt was destijds nog getrouwd met actrice Jennifer Aniston.