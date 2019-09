Gordon, die zich onlangs in een kliniek liet opnemen om van zijn verslaving af te komen, heeft serieuze plannen om zijn zangcarrière nieuw leven in te blazen. De presentator en zanger reist woensdag naar New York, om zich daar te laten onderzoeken door een gespecialiseerde arts.

Gordon (51) deelt in een bericht op Instagram dat hij de afgelopen maanden "veel over zichzelf te weten is gekomen". Hij ontdekte hierbij dat hij graag weer op het podium zou willen staan, nadat hij een paar jaar stopte met zingen om zich te kunnen richten op zijn televisiecarrière.

"Door verkeerde medicijnen die bijwerkingen gaven, zoals heesheid of stemverlies, maar ook door een ernstig ongeval waarbij ik een gehoorbeschadiging opliep - en heel eerlijk ook door overmatig drank- en drugsmisbruik - was mijn stem niet meer zoals toen ik ooit begon", schrijft de zanger.

Mede dankzij collega Trijntje Oosterhuis vond hij de liefde voor muziek weer terug. "Als deze arts mij kan bevestigen dat die stem er nog altijd is en niet is beschadigd in de loop der jaren, zal ik vechten voor een volledig herstel en terugkeren op het podium, sterker dan ooit", vertelt Gordon.

Tijdens zijn verblijf in de kliniek in Zuid-Afrika schreef Gordon naar eigen zeggen al zeven "steengoede liedjes", waarvan één de titel De Heling heeft gekregen. "Zo noem ik dan mijn eventuele comebackalbum. Ik heb veel overwonnen afgelopen tijd, m'n waardigheid weer hervonden na rock bottom te zijn geweest. Ik zal vechten voor m'n herstel en, zoals Trijntje haar jurk weer wilde passen, zal ik volledig Kon ik maar even bij je zijn weer willen zingen in de originele toonhoogte."