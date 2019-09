Tim Douwsma gaat eind december een rol spelen in The Christmas Show en kijkt er intussen ook naar uit om voor het eerst Kerst met zijn eigen gezin te vieren, vertelt hij in een interview met NU.nl.

De 31-jarige zanger laat weten dat hij rondom de geboorte van zijn zoon zo veel mogelijk vrij heeft gepland. Maar daarna mag hij zich ook voorbereiden op zijn rol als prins in de jaarlijkse kerstshow, die ditmaal een bewerking van Doornroosje laat zien.

"Rond die shows moet de kleine er zeker al zijn", gaat Douwsma verder. "Net als iedere andere vader zal ik toch weer m'n centjes moeten verdienen. En het is natuurlijk ook niet zo dat ik vier maanden lang van huis ben, integendeel. Dit is juist een hartstikke mooi, kort en klein project, waar ik ontzettend naar uitkijk."

De precieze datum waarop zijn vriendin Elske Wind is uitgerekend, houdt de zanger liever voor zich. "Anders zit iedereen met z'n stopwatch te kijken wanneer het eens gaat gebeuren. Maar laat ik het zo zeggen: het wordt steeds spannender, dit zijn de laatste loodjes. Het idee is soms nog heel onwerkelijk. Dat je straks met een lege Maxi-Cosi van huis gaat en weer terugkomt met een zoon."

Zijn rol als prins in The Christmas Show gaat Douwsma spelen met een dikke knipoog. "We zijn nog niet begonnen met de repetities, maar er hoort in ieder geval een lied bij dat hilarisch gaat worden. De prins vindt zichzelf helemaal geweldig, dus het is heel leuk om dat met wat zelfspot te kunnen spelen."

Ilse Warringa geeft personage vileine en charmante kant

Ook Ilse Warringa, die de rol van Fee Fatale op zich gaat nemen, heeft alvast wat ideeën over hoe ze te werk zal gaan. "Ik kan haar pas echt vormgeven als ik het script heb gelezen, maar ik weet wel dat ik haar niet alleen maar vals wil maken. Daar is niks aan. Ik wil haar zo leuk, vilein en charmant mogelijk maken. Tegenkleur geven is altijd belangrijk."

"Voor mij is dit eigenlijk een grote speeltuin", vertelt Carlo Boszhard, die naast de rol van verteller wederom het script van de voorstelling op zich nam. "Er zijn allerlei verschillende versies van Doornroosje; heel leuk om daarin te duiken en de mooiste stukjes te pakken. En dan alles zo groot mogelijk maken. Met vliegende objecten, een orkest en een koor van veertig man."

"Vorig jaar deden we Assepoester en merkten we dat heel veel meisjes naar de Ziggo Dome kwamen in prinsessenjurken", gaat Boszhard verder. "Die combinatie van Kerst en een sprookje wilden we dus graag erin houden met Doornroosje. In de Disney-versie zijn het de feeën die voor haar zorgen, bij ons is dat de kerstman."

The Christmas Show is op 21 en 22 december te zien in de Amsterdamse Ziggo Dome.