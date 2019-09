Televisiekijkers zullen niet achter Vivienne van den Assem gezocht hebben dat ze van stevige muziek houdt. Dat geeft de presentatrice naar aanleiding van haar nieuwe spelshow Je kent me toch, schat? prijs in gesprek met Veronica Magazine.

"Ik ben niet per se van lieve singer-songwriters, maar meer van de keiharde techno en rockbands als AC/DC, Metallica en Queens of the Stone Age. Waarschijnlijk word ik wel wat keuriger ingeschat dan dat", vermoedt het vaste gezicht van RTL Boulevard.

De laatste keer dat Van den Assem zich heeft laten gaan, was op muziek: haar partner, schrijver Arne van Terphoven, nam haar in juni mee naar het concert van Metallica in de Johan Cruijff ArenA. "Daar hebben we redelijk de bloemetjes buiten gezet" laat de 35-jarige Utrechtse weten.

"Het was de eerste keer sinds de geboorte van onze zoon Guus dat we samen eventjes met iets anders bezig waren. Muziek helpt om alles om je heen te vergeten en goed los te gaan. Zet mij maar midden in die pit, hoor!"

Van Assem presenteert de nieuwe spelshow Je kent me toch, schat? samen met Robert ten Brink. Het televisieprogramma waarin getrouwde stellen hun kennis over elkaar testen, is vanaf 4 september iedere woensdag op RTL 4 te zien.