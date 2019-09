Renée Zellweger, die tussen 2010 en 2016 geen nieuwe films opnam, zegt dat haar pauze een gevolg was van een depressie. De Bridget Jones-actrice vertelt in een interview met The New York Post dat ze destijds "weinig gaf om zichzelf".

"Ik was niet gezond", zegt Zellweger (50) nu over die periode. "Ik zorgde niet voor mezelf. Op mijn prioriteitenlijstje stond ik helemaal onderaan."

Daarom besloot de actrice voor het eerst in haar leven hulp in te roepen van een psycholoog. Die hielp de actrice haar emoties weer op een rijtje te krijgen.

"Hij zag dat ik 99 procent van mijn leven doorbreng als een publiek persoon", vertelt Zellweger. "Ik had het nodig om even niet constant iets te doen, en ook om niet te weten wat ik de komende twee jaar zou doen. Er moest ook ruimte zijn voor ideeën."

De depressie van Zellweger duurde ongeveer een jaar. Tot 2016 nam de actrice rust, haar terugkeer op het witte doek beleefde ze in Bridget Jones' Baby.

In november is de Amerikaanse te zien in de biopic Judy. De film vertelt het verhaal van actrice Judy Garland, die in 1969 op 47-jarige leeftijd overleed aan een overdosis.