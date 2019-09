De voogdijregeling tussen Britney Spears en haar ex Kevin Federline is volgens meerdere Amerikaanse media gewijzigd. In plaats van een evenredig verdeelde voogdij zou de verdeling tussen de zangeres en haar ex nu 30/70 zijn, schrijft onder meer E!Online.

Dat heeft als gevolg dat Spears (37) haar twee zoons Sean (dertien jaar) en Jayden (twaalf jaar) minder vaak zal zien. Het voormalig koppel zou dit vorig jaar augustus samen hebben besloten en vorige week zou de nieuwe voogdijverdeling zijn ingegaan.

Woordvoerders van zowel Spears als Federline hebben nog niet gereageerd tegenover Amerikaanse media.

Spears annuleerde begin dit jaar een reeks shows in Las Vegas. De zangeres staat onder officieel toezicht van haar vader sinds ze zo'n elf jaar geleden werd gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Na het annuleren van haar optredens liet Spears zich opnemen in een psychiatrische kliniek, die ze in mei verliet.

Federline en Spears gingen in 2006 uit elkaar. Federline trouwde in 2013 met zijn vriendin Victoria Prince. Met haar heeft hij ook twee kinderen.