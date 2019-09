Jandino Asporaat heeft doodsbedreigingen ontvangen na zijn stand-upoptreden tijdens het voetbalgala op maandagavond. Hij maakte onder meer grappen over Johan Derksen die eerder kritiek op hem had. Derksen liet dinsdag in Veronica Inside op Radio Veronica weten Asporaat niets kwalijk te nemen, maar vroeg zich wel af 'welke onbenul bij Talpa het in zijn hoofd haalde om Jandino op deze presentatieklus te zetten'.

Derksen vroeg zich hardop af waar iedereen zich druk over maakt: "Wij hebben Jandino voorafgaand aan het gala een paar draaien om de oren gegeven omdat 'ie totaal ongeschikt is om een voetbalgala te presenteren. Maar een cabaretier moet geen lange tenen hebben, die deelt uit. Dan moet je echter ook kunnen accepteren dat je een keer een schop terugkrijgt."

De analist van Veronica Inside was verbaasd dat Asporaat zich zo op één onderwerp fixeerde: "Hij hing werkelijk zijn hele voorstelling aan ons op. Ik heb zelfspot en als er een keiharde grap over mij gemaakt wordt, dan kan ik daar om schaterlachen. Ik voel me dan niet gepikeerd of gekwetst. Het is mij niet de moeite om me daar echt druk over te maken."

Derksen kan er met zijn pet niet bij waarom Asporaat werd gevraagd voor de presentatie van het voetbalgala. "Talpa wilde blijkbaar iets bijzonders. Maar er zit daar iemand achter een bureau die geen verstand van televisie heeft. Jandino past namelijk helemaal niet bij voetbal. Het was stuitend. Maar dit was niet de schuld van Jandino, maar van de onbenul bij Talpa die hem daar neer heeft gezet."

Asporaat deelt op Instagram een geschreven bericht, waarin hij vertelt over de reacties die hij ontving op de grappen die hij maakte, onder meer over Johan Derksen.

"Voor vele anderen was het een vrijbrief om doodsbedreigingen te sturen. Via sociale media, naar mijn kantoor en ze hebben zelfs mijn privételefoonnummer achterhaald en daar de meest hatelijke berichten gestuurd. Er is mij geen ziekte gespaard gebleven."

Het meest schrok de komiek van de "diepgewortelde haat voor buitenlanders". "Bericht na bericht. Dat door dat ene grapje zo veel haat naar buiten komt."

Asporaat zegt een "waardevolle les te hebben geleerd". "Je gaat nooit schoon komen uit een moddergevecht. Er zijn nu eenmaal mensen die echt genieten van ellende."

Asporaat maakte grap over Derksen

De presentator en komiek begon zijn stand-up maandag met een sneer richting presentator en voetbalanalist Derksen die eerder iets over de keuze voor Asporaat had gezegd in zijn televisieprogramma Veronica Inside.

De woorden van Asporaat aan het adres van Derksen vielen niet bij iedereen in de smaak: "Als je de kans krijgt om de mannen van VI een half uur eerder van de buis af te pleuren, neem ik die kans. Je weet, Johan Derksen is gewoon aan het koken in zwavel op dit moment. Johan Derksen, je moeder!"

In de ochtendshow op Q-music gaf Asporaat dinsdagochtend toe dat zijn grappen wellicht wat te hard en verkeerd gekozen waren.