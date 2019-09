Caroline van Eeden, de huisvriendin van de familie Meiland die ook te zien is in de realitysoap Chateau Meiland, is wegens 'heimwee en irritaties' teruggekeerd naar Nederland. Dat bevestigt SBS aan RTL Boulevard nadat er al geruchten gingen over een mogelijk vertrek van Van Eeden.

"De familie Meiland en Caroline hebben zeven maanden lang onafgebroken in elkaars gezelschap verkeerd", laat de zender weten. "In die periode zijn er uiteraard ook irritaties geweest. Daarnaast hebben haar gezondheid en het gemis van haar familie en vrienden Caroline doen besluiten om Chateau Meiland te verlaten."

Van Eeden vertelt in RTL Boulevard dat ze het werk "pittig" vond. "Je bent van 8.00 tot 00.00 uur aan het werk, zeven dagen in de week."

"Ik heb alles opgezegd hiervoor, mijn huis, alles. Ik ben niet iemand die snel opgeeft, ik wist dat het zwaar zou worden."

Van Eeden voorlopig nog te zien in realityserie

SBS laat weten dat Van Eeden (rechts op de foto) voorlopig nog te zien zal zijn in het programma dat wekelijks op maandag wordt uitgezonden. Volgens RTL Boulevard is het vertrek van Van Eeden in de zevende aflevering te zien.

Van Eeden verhuisde samen met Martien, Erica en Maxime Meiland naar Frankrijk om daar een bed and breakfast te beginnen. Ze hielp bij de opzet van het logeerkasteel en ook bij het runnen ervan.

Martien Meiland en zijn vrouw Erica deden in 2006 al mee met het programma Ik Vertrek, waarin ze een kasteel om wisten te bouwen tot een succesvol hotel. Na twee jaar besloot de familie wegens heimwee terug te keren naar Nederland.