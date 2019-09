Kristen Stewart is naar eigen zeggen gepasseerd voor enkele grote rollen vanwege haar seksuele voorkeur. Dit zegt de actrice maandag in een interview met Harper's Bazaar.

Stewart heeft relaties gehad met zowel mannen als vrouwen. Volgens de actrice zou ze te horen hebben gekregen dat ze een rol in een Marvel-film kon krijgen als ze haar seksuele geaardheid privé hield.

"Ik wil niet werken met dat soort mensen", zegt de 29-jarige Stewart, die tegenwoordig juist door mensen in de filmindustrie wordt benaderd omdat ze geen label op haar seksualiteit plakt.

"Ik heb een ouderwetse mentaliteit meegekregen die inhield dat je carrière, succes en productiviteit gekoppeld zijn aan je privéleven. Er zijn mensen in de wereld die het niets vinden dat ik met vrouwen date, dat ik mij niet identificeer als lesbienne, maar ook niet als hetero. Ik denk dat we eindelijk op een punt zijn gekomen waarop we allemaal niet precies weten waar we op vallen. En dat is iets heel moois."