Romy Boomsma heeft er geen probleem mee dat ze minder bekend is dan haar echtgenoot Arie Boomsma. Daarnaast zouden publieke optredens haar niet zo goed afgaan, zegt ze in een interview in LINDA.meiden.

"Wat hij doet op tv of voor een zaal, daarvan zou ik drie maanden buikpijn hebben. In het openbaar komen mensen vaak op hem af, ze staren of smoezen. Daar heb ik minder zin in dan hij. Naar Artis in het weekend doen we niet meer. Te veel dagjesmensen die 'Hé Arie' roepen. Dat vind ik weleens heftig, zeker als je net met elkaar in een diep gesprek zit."

De 28-jarige Boomsma is moeder van Bobby (3) en Mozes (1) en heeft er bewust voor gekozen haar carrière voorlopig niet op de eerste plaats te zetten.

"Ik vind het heerlijk dat ik deze jaren kan thuisblijven bij de kinderen en Arie en ik elkaar lekker veel zien. Op donderdag zorgt hij voor ze en plan ik tijd in om even niks te doen. Langzaam begin ik weer wat werkdingen op te pakken, zoals een sieradenlijn met Anna + Nina, shoots en het schrijven van een column."