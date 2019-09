Prins Harry reageerde dinsdagochtend tijdens zijn bezoek aan Amsterdam op de kritiek die hij en zijn vrouw onlangs kregen op het vliegen met een privévliegtuig. Prince Harry en Meghan Markle hebben in korte tijd meerdere keren met zo'n toestel gevlogen.

"Er vallen altijd dingen te verbeteren en hoewel niemand perfect is, moeten we allemaal de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen impact", aldus de 34-jarige prins, die onder meer naar Ibiza en Zuid-Frankrijk vloog met een privévliegtuig. "De vraag is wat we doen om het in evenwicht te brengen."

Harry arriveerde maandag met een lijnvlucht in Nederland en grapte tegenover de bezoekers van een evenement bij de A'DAM Toren in Amsterdam-Noord dat het lang geleden was dat hij zo goed had geslapen. "Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb beter geslapen dan de afgelopen vier maanden." Begin mei werd Harry's zoon Archie geboren.

Het bezoek van Harry had te maken met zijn betrokkenheid bij een initiatief voor het duurzamer maken van reizen.