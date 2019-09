Regi Blinker heeft zijn kinderen Nederlandstalig opgevoed, maar de oud-voetballer krijgt nu te horen dat ze toch graag Surinaams hadden geleerd. Dat zegt hij in een interview in de Volkskrant.

"In het begin vonden ze: 'Wij zijn gewoon Nederlands.' De laatste jaren nemen ze het me kwalijk dat ik ze geen Surinaams heb geleerd", aldus de voormalig Feyenoorder.

Blinker, vader van drie kinderen, verhuisde als baby uit Suriname naar Nederland en sprak later tegen zijn ouders ook Nederlands. "Wat het is: Surinaams is niet een taal om even beleefd terug te praten tegen je ouders. In Suriname wordt op school lesgegeven in het Nederlands, dat is de formele, nette taal. Ik ben nu vijftig, pas de laatste jaren zeg ik soms een zinnetje in het Surinaams tegen mijn moeder. Mijn ouders spraken Surinaams tegen mij, ik antwoordde in het Nederlands."

Blinker is ervan overtuigd dat je in Nederland kan wonen zonder je dubbele identiteit op te geven. Dat geldt ook voor voetballers.

"Nu kiezen jongens van Marokkaanse afkomst voor Marokko en niet voor Nederland. Ik zie het zo: we moeten accepteren dat spelers niet meer alleen voetballer zijn, ze zijn ook rapper en designer. Die nationaliteit is net zo dubbel: ze hebben een heerlijk leven in Nederland en ze spelen voor Marokko, ze zijn het allebei."

De drievoudig international ziet wel verschillen tussen jongeren met uiteenlopende achtergronden. "Ik denk dat kinderen van Surinaamse afkomst hun vertier ergens anders zoeken. Jongens met Marokkaanse roots doen wat wij vroeger deden: na school op straat voetballen. Nu komt er een nieuwe generatie waar veel Marokkaanse én Surinaamse Nederlanders tussen zitten."